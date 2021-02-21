غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن قريتين في دمياط

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دمياط- محمد إبراهيم:

أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدد من الخطوط في مركز فارسكور، يوم غد الإثنين، بسبب أعمال الصيانة وتجديد المحولات.

وأوضح القطاع في بيان له، اليوم الأحد، أنه من المقرر فصل مغذيات التيار من خط مجاري قرية الحوراني بمركز فارسكور، من التاسعة صباحًا، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

كما يجرى فصل الخدمة عن قرية أبو جريدة وتوابعها، في الفترة ذاتها.

وأهاب قطاع كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار.