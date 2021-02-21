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ضبط متهمين بالتلاعب في منظومة صرف الخبز بالقليوبية

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ضبط متهمين بالتلاعب في منظومة صرف الخبز بالقليوبية ضبط متهمين بالتلاعب في منظومة صرف الخبز بالقليوبية

مصراوي Masrawy

01:17 م الأحد 21 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت مباحث بالقليوبية، اليوم الأحد، حملة، أسفرت عن ضبط ثلاجة لبيع اللحوم، تبين أن المضبوطات بها تغير اللون والخواص الطبيعية، وتشكل خطرا، كما جرى ضبط اثنين من أصحاب المخابز يتلاعبان في صرف العيش بإثبات عمليات وهمية، للاستيلاء على الدعم.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد شن حملة تموينية أسفرت عن ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية، عثر بها على 5.95 طن لحوم مستوردة، وكبدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وجرى ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 5 ملايين و730 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

كما جرى ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 3,016,100 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82%، وبيعها بالسوق السوداء وتولت النيابة التحقيق.

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