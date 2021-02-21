رسميًا.. إعلان مواعيد امتحانات نصف العام لكافة المراحل التعليمية بالإسكندرية - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأحد، مواعيد وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل التعليمية في الإسكندرية.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا بحضور كل من يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وموجهي المواد الدراسية.

وقال سعد، أن الصفوف الدراسية من KG1"" حتى الصف الثالث الابتدائي، لا يوجد امتحانات للطلاب بهذه المراحل الدراسية في نظام التعليم الجديد.

وأشار إلى أن امتحان الصف الرابع الابتدائي سوف تعقد داخل المدارس يوم 28 فبراير الجاري، والصف الخامس الابتدائي يوم 1 مارس المقبل، والصف السادس الابتدائي يوم 2 مارس، والصف الأول الإعدادي يوم 3 مارس، والصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس.

وأضاف سعد، أن الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد وورقة امتحان واحدة لكل صف، وتضم عدد من الأسئلة "اختيار من متعدد" موزعة على المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع فقط، طبقًا للوزن النسبي لكل مادة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الصف الثالث الإعدادي سوف يعقد يوم ٧ مارس المقبل، قائلا:"سيكون امتحان واحد لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط".

ولفت إلى أن امتحانات الصفوف الأول والثاني الثانوي، سوف تعقد إلكترونيا في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس المقبل، للطلاب الذين جرى تسليمهم جهاز التابلت، وورقي لبقية الطلاب بلجان مراقبة ومؤمنة حسب جدول الامتحان.

أما عن امتحانات التعليم الفني، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن امتحانات التعليم الفني ستجرى على شقين "العملية والتحريرية"، بمعدل زمني يومي لا يتعدى الثلاث ساعات يوميًّا على أن تعقد الامتحانات خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 11 مارس، وذلك بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.