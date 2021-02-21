قيمتها 100 ألف جنيه.. تعرف على وثيقة التأمين للصيادين في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ الشيخ، اليوم الأحد، عن قيمة وثيقة التأمين الخاصة بصيادي كفر الشيخ، والتي سلمها لهم الدكتور محمد سعفان، وكيل وزارة القوى العاملة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن قيمة الشهادة الواحدة الخاصة بوثيقة التأمين للصيادين100 ألف جنيه، ويستفيد منها 9317 صيادًا من أبناء محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن مبادرة دعم صيادي مصر كونهم ضمن العمالة غير المنتظمة.

وقال المحافظ:" المبادرة تشمل صيادي البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، ونهر النيل، وتشمل المبادرة دعم العمالة غير المنتظمة للفئات التي تعاني من عدم انتظام العمل.

وفي السياق كشفت مصادر بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لمصراوي، أن وثيقة تأمين الصيادين، تجدد سنويا، وتمنح لمن يحملون بطاقة رقم قومي يكون مثبوت بها فعليًا المهنة صياد للمستحق، وتغطي حالات الوفاة، وتكاليف العلاج الطبي، والأجهزة الطبية، ونقل الجثمان في حالة الوفاة، وتمنح معاشًا في حالات الإصابة سواءً بعجز كلي أو جزئي نتيجة الحوادث.

وكان الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سلما اليوم الأحد، 9317 وثيقة تأمين على الصيادين، والعمالة غير المنتظمة من أبناء محافظة كفر الشيخ.