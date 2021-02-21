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"ملاكي الخير".. مبادرة شاب خصص سيارته لزفاف غير القادرين في سوهاج - صور

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"ملاكي الخير".. مبادرة شاب خصص سيارته لزفاف غير القادرين في سوهاج - صور "ملاكي الخير".. مبادرة شاب خصص سيارته لزفاف غير القادرين في سوهاج - صور

مصراوي Masrawy

12:56 م الأحد 21 فبراير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

إرادة الخير وإيصاله للأخر هو سمة أصيلة في النفوس النقية، خاصًة إذا اقترن فعل الخير بروح المبادرة التي تجعل الإنسان يسعى إلى الإقبال، بينما تتعدد أنواع المبادرات، وتتجلى قيمتها في كونها عنصرًا أساسيًا في تقديم الخير للآخر، وتكون بذلك لبنة من لبنات التكافل الاجتماعي، كما فعل "محمد" بمساعدة المقبلين على الزواج في سوهاج.

إذ لم يفكر كغيره من أصحاب السيارات الحديثة في اقتصار استخدام سيارته على تنقلاته وتحركاته وأسرته فقط، وإنما سعى ليُدخل السرور على قلوب ونفوس غير المقتدرين من أبناء محافظته، خاصة المُقبلين على الزواج الذين لا يملكون تأجير سيارة ملاكي لزفاف العروس، هذا هو حال "محمد خالد" 23 عامًا حاصل على ليسانس الحقوق يقيم قرية الديابات التابعة لمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج.

وقال صاحب المبادرة إنه أراد من تلك المبادرة التي دشنها إدخال السعادة والسرور على قلبي العروسين ومشاركتهما الفرحة، مضيفًا أنه تلقى اتصالات هاتفية عديدة على مساعدته بإمداد السيارة بالبنزين أو بثمن الوقود الذي تستهلكه خلال زفة العروس، إلا أنه يرفض ذلك ويؤكد أن المبادرة خالصة لوجه الله.

وأوضح "محمد خالد" أن اليوم الأحد سينفذ أول زفة بالمجان عقب الإعلان عن مبادرته، لعروسين بمركز ساقلته، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات وحجوزات زفاف خلال الأيام القليلة القادمة.

وتابع الشاب أنه يقوم بتزيين سيارته بالورود والأنوار وأشكال التزيين الأخرى لإدخال السرور أكثر على العروسين، مؤكدًا أنه لن ينقطع عن الاستمرار في مبادرته، وأنه على استعداد لزف أي عروسين في أي مركز من مراكز المحافظة طالما أنهما غير قادرين على استئجار سيارة ملاكي من أحد المعارض.

وأضاف "خالد" أنه روج لمبادرة الخير التي دشنها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرًا إلى أن صفحات وجروبات أخرى بالمحافظة شاركتها وانتشرت بين العديد من أبناء محافظة سوهاج.

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