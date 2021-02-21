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صور.. وزير الري يتفقد أعمال تبطين ترعة التينة ببورسعيد بتكلفة 76 مليون جنيه

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صور.. وزير الري يتفقد أعمال تبطين ترعة التينة ببورسعيد بتكلفة 76 مليون جنيه صور.. وزير الري يتفقد أعمال تبطين ترعة التينة ببورسعيد بتكلفة 76 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

12:46 م الأحد 21 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أعمال تبطين ترعة التينة جنوب بورسعيد.

وأشار الوزير، خلال تفقده أعمال تأهيل الترعة، إلى أن الترعة بطول 19.750 كيلو متر، وتخدم 22 ألف و100 فدان، بقيمة عملية 76 مليون جنيه.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير الري، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق لمناقشة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات خاصة أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.

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