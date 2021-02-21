محافظ الشرقية يفتتح فرع البنك الأهلي المصري الجديد في مدينة الزقازيق

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الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور عماد فرج، رئيس فروع البنك الأهلي المصري بمنطقة القناة، اليوم الأحد، فرع البنك الأهلي المصري "القومية الجديد" بمدينة الزقازيق.

وقال المحافظ، إن الشرقية تُعد من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار؛ لموقعها المتميز وامتلاكها بنية اقتصادية عملاقة ومناطق صناعية واعدة، مشيرًا إلى أهمية دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن البنك الأهلي المصري يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية كونه مؤسسة اقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار الدكتور عماد فرج، رئيس فروع البنك الأهلي بمنطقة القناة، إلى أن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار خطة توسعية طموحة في القطاع المصرفي المصري تُمكن شرائح العملاء المختلفة من الحصول على أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية.

شدد رئيس فروع البنك الأهلي المصري بمنطقة القناة، على أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساهم في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التي يقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.