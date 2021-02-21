حلقت شعرها وحاولت الانتحار.. إنقاذ سيدة من الغرق في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

أنقذت قوات الإنقاذ النهري في الإسكندرية سيدة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها في مياه البحر بمنطقة باب شرقي، فيما تبين من التحريات أنها تعاني من مرض نفسي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا بوجود سيدة في حالة غرق بمياه البحر بمنطقة باب شرقي، وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي وقوات الحماية المدينة إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ السيدة وإخراجها من مياه البحر، وتبين أنها حاصلة على ليسانس آداب، حليقة الرأس وغير متزنة وتهذى بعبارات غير مفهومة.

وبسؤال شاهد رؤية، محامى، قرر بمشاهدته للمذكورة حال قيامها بإلقاء نفسها بمياه البحر.

وقالت شقيقتها "ربة منزل" في التحقيقات أن شقيقتها المذكورة تعانى من مرض نفسي "إكتئاب" منذ فترة، وحلقت شعرها.

وأضافت أنها اصطحبتها للإقامة بأحد الفنادق للترفيه عنها، إلا أنها غافلتها وحاولت الانتحار، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

جرى نقل المذكورة إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي.