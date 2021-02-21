صور.. وزير القوى العاملة يسلم 9 آلاف وثيقة تأمين للصيادين في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

سلم الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، 9317 وثيقة تأمين على الصيادين، والعمالة غير المنتظمة من أبناء محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال كلمته أكد وزير القوى العاملة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة، والصيادين، ووفق ذلك جرى الاتفاق مع محافظ كفرالشيخ، على حل كل المشاكل الخاصة بالصيادين في كافة القطاعات.