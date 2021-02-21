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إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بالشرقية

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إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بالشرقية إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:13 م الأحد 21 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 4 أشخاص، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب حريق في منزل بقرية "الملكيين القبلية" بالحسينية بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية "الملكيين القبلية" بمركز الحسينية.

جرت السيطرة على الحريق وإخماده، فيما أصيب: هاني أحمد عبده، 30 عامًا، وأحمد محمد إبراهيم، 22 عامًا، ومحمد إبراهيم، 17 عامًا، وإبراهيم سليمان، 17 عامًا، بحروق بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ههيا للحروق، فيما تبين نشوب الحريق نتيجة تسرب الغاز.

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