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تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في شمال سيناء

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تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في شمال سيناء تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

12:09 م الأحد 21 فبراير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، عن جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب في النصف الثاني من العام الدراسي الجاري.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان، إن جداول امتحانات صفوف مراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمحافظة جرى تحديدها لكل مرحلة تعليمية طبقًا للمنظومة الجديدة، موضحًا أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تبدأ يوم 28 من شهر فبراير الجاري.

وأضاف رضوان، أن عدد الطلبة المقيدين بالصف الرابع الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي بالمحافظة يبلغ 29806 طلاب، بينما يبلغ عدد الطلاب المقيدين بصفوف المرحلة الإعدادية 27 ألفًا و971 طالبًا.

بينما تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم 27 من الشهر الجاري بالتبادل يوميًا حتى تاريخ 11 من شهر مارس المقبل، ويبلغ عدد الطلبة المقيدين بالصفين الأول والثاني الثانوي بالمحافظة 6699 طالبًا وطالبة.

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