بني سويف للأسمنت تنهي عقد التشغيل مع شركة أسيك بعد "إخلالات ببنوده"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها قررت إنهاء عقد التشغيل والصيانة مع الشركة العربية السويسرية للهندسة "أسيك" استنادا لصحيح القانون والعقد، وذلك بتاريخ 19 يناير الماضي.

وأضافت الشركة أن قرارها جاء حفاظا من إدارة الشركة على مصلحة المساهمين من أي أضرار محتملة من جراء ما وصفته بـ "إخلالات شركة أسيك الجسيمة ببنود العقد".

وذكرت الشركة أن قرار فسخ العقد جاء بعد عدة إخطارات ومخاطبات لتقويم الإخلالات الجسيمة، وطلبها تسليم المصنع في حالة تشغيلية سليمة، "إلا أن شركة أسيك لم تمتثل لذلك"، وفقا للبيان.

وأكدت شركة مصر بني سويف أن إنتاجها من الأسمنت منتظم لتلبية احتياجات السوق والعملاء بشكل كاف، موضحة أن ما نشر عن عمل الأفران 4 أيام في الأسبوع غير صحيح، حيث أن إنتاج أفران الأسمنت من الناحية الفنية يستحيل أن يكون متقطعا بهذا الشكل، ويجب أن يكون منتظم التشغيل.

وتأسست شركة مصر بني سويف للأسمنت في عام 1997، وبدأت الإنتاج الفعلي للأسمنت في عام 2003، وتنتج جميع أنواع الأسمنت (الكلينكر والمعبأ والسائب) أو المواد المرتبطة به بمراحله المختلفة، وكذلك مواد التغليف الخاصة بها، وإنتاج مواد البناء ومستلزمات التشييد، بحسب موقعها الإلكتروني.