أخبار عاجلة

"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته -
الحكومة ترد على شائعة إهدار مليارات الجنيهات على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع -
وزير الأثار يصل سوهاج لتفقد "مقابر الحواويش وأتريبس" -
وفاة المستشار طارق البشري بعد إصابته بكورونا -
عمارة الإيموبيليا .. هنا عاشت الفنانة ليلى مراد عاشقة الماء و الهواء -
بنات وولاد | الجمعة 26 فبراير 2021 - مسابقات وألعاب جديدة وقصة سيدنا يونس مع الحوت -
8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 26/2/2021 | الحلقة كاملة -
8 الصبح - رحمة خالد تحكي تجربتها مع التنمر فور دخولها مجال "الإذاعة" -
رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد -
مدير "سينوفارم": لقاحنا فعال ضد تحورات كورونا وتجارب على لقاح جديد للأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بني سويف للأسمنت تنهي عقد التشغيل مع شركة أسيك بعد "إخلالات ببنوده"

Print
بني سويف للأسمنت تنهي عقد التشغيل مع شركة أسيك بعد "إخلالات ببنوده" بني سويف للأسمنت تنهي عقد التشغيل مع شركة أسيك بعد "إخلالات ببنوده"

مصراوي Masrawy

12:07 م الأحد 21 فبراير 2021

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة بني سويف للأسمنت، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إنها قررت إنهاء عقد التشغيل والصيانة مع الشركة العربية السويسرية للهندسة "أسيك" استنادا لصحيح القانون والعقد، وذلك بتاريخ 19 يناير الماضي.

وأضافت الشركة أن قرارها جاء حفاظا من إدارة الشركة على مصلحة المساهمين من أي أضرار محتملة من جراء ما وصفته بـ "إخلالات شركة أسيك الجسيمة ببنود العقد".

وذكرت الشركة أن قرار فسخ العقد جاء بعد عدة إخطارات ومخاطبات لتقويم الإخلالات الجسيمة، وطلبها تسليم المصنع في حالة تشغيلية سليمة، "إلا أن شركة أسيك لم تمتثل لذلك"، وفقا للبيان.

وأكدت شركة مصر بني سويف أن إنتاجها من الأسمنت منتظم لتلبية احتياجات السوق والعملاء بشكل كاف، موضحة أن ما نشر عن عمل الأفران 4 أيام في الأسبوع غير صحيح، حيث أن إنتاج أفران الأسمنت من الناحية الفنية يستحيل أن يكون متقطعا بهذا الشكل، ويجب أن يكون منتظم التشغيل.

وتأسست شركة مصر بني سويف للأسمنت في عام 1997، وبدأت الإنتاج الفعلي للأسمنت في عام 2003، وتنتج جميع أنواع الأسمنت (الكلينكر والمعبأ والسائب) أو المواد المرتبطة به بمراحله المختلفة، وكذلك مواد التغليف الخاصة بها، وإنتاج مواد البناء ومستلزمات التشييد، بحسب موقعها الإلكتروني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية