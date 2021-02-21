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العثور على جثة متحللة في سطح منزل بشبين القناطر

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العثور على جثة متحللة في سطح منزل بشبين القناطر العثور على جثة متحللة في سطح منزل بشبين القناطر

مصراوي Masrawy

12:04 م الأحد 21 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شخص عثر عليه مقتولا فوق سطح منزله في شبين القناطر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد تلقي بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شخص في حالة تحلل فوق سطح منزله بقرية بدائرة مركز شبين القناطر.

انتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "وائل.م" 35 عاما، متوفى منذ يومين تقريبا، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة.

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