وزير الري: مشروعات سياحية جديدة في منطقة بوغاز الجميل ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، إنه سيجرى إقامة مشروعات سياحية بمنطقة بوغاز "الجميل 1" غربي بورسعيد.

وأوضح "عبدالعاطي"، خلال زيارته محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات الجارية، أنه عقب افتتاح حاجزين بمنطقة بوغاز الجميل 1، بهدف حماية الشواطئ من التآكل، أدى إلى اكتساب 900 ألف متر مربع، سيجرى استثمارها لخلق فرص عمل من خلال مشروعات سياحية صغيرة وخدمية لأهل بورسعيد، مثل: إنشاء كافيهات ومطاعم، لافتًا إلى أن الحاجزين تكلفا 45 مليون جنيه.

ويتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.