صور.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين في تصادم ميكروباص ومقطورة قصب بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بمقطورة محملة بمحصول القصب، كانت تقف على أحد جوانب الطريق الزراعي بجوار كوبري قرية الفارسية التابعة لمجلس قروي النجوع بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر .

تلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا، يفيد باصطدام سيارة ميكروباص تحمل رقم "ص.ق.ع 4151"، بمقطورة محملة بمحصول القصب كانت تقف على جانب الطريق السريع بجوار كوبري قرية الفارسية التابعة لمركز قروي النجوع بإسنا، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرون تراوحت إصابتهم ما بين كسور وجروح متفرقة.

نقلت 5 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقى العلاج اللازم، والمتوفين إلى مشرحة إسنا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.