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صور.. انهيار 4 شرفات بعقار في عزبة البحر بالإسكندرية

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صور.. انهيار 4 شرفات بعقار في عزبة البحر بالإسكندرية صور.. انهيار 4 شرفات بعقار في عزبة البحر بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:27 ص الأحد 21 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد عامر:

انهارت أجزاء من 4 شرفات بعقار قديم مكون من 4 طوابق بعزبة البحر في حي المنتزه أول شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغا يفيد سقوط أجزاء خرسانية من شرفات عقار بشارع 8 في عزبة البحر، وانتقل مسئولي إدارات الإزالة والأزمات والكهرباء إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص أن العقار، بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، وانهيار أجزاء من 4 شرفات بكامل طوابق العقار، دون حدوث إصابات.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، في تصريح لها، اليوم الأحد، إنه جرى وضع حواجز خشبية حول العقار، وإزالة الأجزاء العالقة من الشرفات، وذلك حفاظا على حياة المواطنين.

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