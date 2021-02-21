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صور.. وزير الري يفتتح حاجزين بحريين بتكلفة 45 مليون جنيه في بورسعيد

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صور.. وزير الري يفتتح حاجزين بحريين بتكلفة 45 مليون جنيه في بورسعيد صور.. وزير الري يفتتح حاجزين بحريين بتكلفة 45 مليون جنيه في بورسعيد

مصراوي Masrawy

11:08 ص الأحد 21 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، حاجزين بحريين بمنطقة بوغاز الجميل 1 في بورسعيد

وأشار الوزير، خلال تفقده الحاجزين، إلى أنهما يهدفان لحماية مدخل البوغاز والشواطئ واكتساب مناطق وأراض جديدة، وأنه استمر العمل بهما 7 أشهر بتكلفة حوالي 45 مليون جنيه، مؤكدا على أن المنطقة المكتسبة من اللسانين سيجري استخدامها في خلق فرص عمل للمواطنين، وبمشروعات التنمية الجارية كما سيجرى إنشاء 14 حاجزًا بطول الشاطئ غربي بورسعيد.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير الري، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق لمناقشة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات خاصة أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.

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