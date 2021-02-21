لتوفير مصروفاتها.. تجديد حبس جد وأم تخلصا من طفلة في محطة قطار بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة الزقازيق الجزئية بالشرقية، اليوم الأحد، تجديد حبس جد وأم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعريض حياة حفيدة الأول وابنة الثانية للخطر والتخلص منها على رصيف محطة قطارات الزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغقار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد شريف الحملي، مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بالعثور على طفلة، عمرها 3 أعوام، مُلقاة برصيف محطة قطارات الزقازيق، فيما جرى فحص الكاميرات وتوصلت تحريات المباحث، برئاسة الرائد أحمد عبدالغفار، رئيس مباحث أول الزقازيق، إلى أن مرتكب الواقعة "محمد.ح.م.ح" جد الطفلة لوالدها، و"فوزية.م.ح.م" أم الطفلة، وأن الجد ألقى الطفلة على رصيف المحطة بهدف التخلص منها.

جرى ضبط الجد والأم، وبمواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه التحريات، وأنهما تخلصا من الطفلة بسبب مصروفاتها، وأن والدها محبوس في قضية مخدرات، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 721 إداري أول الزقازيق لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة تعريض حياة صغيرة للخطر، وإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية.