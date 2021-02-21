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مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت أسعار الأسماك في أسواق دمياط، انخفاضا نسبيا تزامنا مع استقرار حركة الملاحة، وخروج مراكب الصيد من بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة، بعد توقفها لأربعة أيام بسبب سقوط أمطار على مناطق عدة في الإقليم.

ويرصد "مصراوي"، متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، اليوم الأحد، إذ بلغ سعر كيلو"البوري" 50 جنيها، ومتوسط سعر كيلو "البلطي" 40 جنيها، للحجم الكبير و30 جنيهًا للحجم المتوسط.

وسجل كيلو القاروص 120 جنيها، واللوت 80 جنيها و"البطارخ" 450 جنيها، و120 جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط 80 جنيها.

وبلغ سعر الجمبري "كبير" 220 جنيها و130 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، و80 جنيهًا للحجم الصغير، و30 جنيهًا للكيلو من "البلميطة"، و50 جنيها للتونة.