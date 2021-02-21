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صور.. محافظ أسوان يتابع مشروعات تبطين الترع ومنظومة الري الحديث

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صور.. محافظ أسوان يتابع مشروعات تبطين الترع ومنظومة الري الحديث صور.. محافظ أسوان يتابع مشروعات تبطين الترع ومنظومة الري الحديث

مصراوي Masrawy

10:47 ص الأحد 21 فبراير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود التى تبذلها وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور محمد عبد العاطي، لإنجاز هذا المشروع بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك لما يعود به من منافع كثيرة على منظومة الرى، وبالتالي خدمة أغراض الري والصناعة ومياه الشرب.

وأشاد محافظ أسوان بهذه الجهود التي تتكامل مع إعادة بناء وتطوير القرى والنجوع والتجمعات الريفية لخلق واقع جديد وخاصة مشروع تبطين ورفع كفاءة الترع.

جاء ذلك بجانب انطلاق مبادرة "الانتقال من نظام الري بالغمر إلى نظام الري الحديث" ضمن محافظات المرحلة الأولى لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المهندس محمد على الشروني وكيل وزارة الموارد المائية والري بأسوان بأنه جرى تنفيذ 40 كم من أعمال تبطين وتأهيل الترع من إجمالي 210 كم مستهدفة في المرحلة الأولى، وباعتمادات وصلت إلى 580 مليون جنيه.

وأضاف أنه سيجرى طرح 600 كم من الترع في المرحلة الثانية ما يساهم في ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد التسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها وضمان وصول المياه لنهايات الترع، مكملاً بأنه تم ضم 7،5 ألف فدان لمشروع الري الحديث من أجمالى 95 ألف فدان مستهدف دخولهم منذ إنطلاق هذا المشروع قبل شهر بعد استجابة المزارعين والشركات والجمعيات الحائزة على أراضى زراعية بقرض 5%، ويتم تقسيط القرض على 5 سنوات بواسطة البنك الزراعي المصري من أجل ترشيد استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية وتحسين الظروف الاقتصادية للفلاحين وصغار المستثمرين.

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