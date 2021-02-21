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السفير الإيطالي في : "القاهرة وروما" تربطهما علاقات تاريخية نحرص على توطيدها

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السفير الإيطالي في مصر: "القاهرة وروما" تربطهما علاقات تاريخية نحرص على توطيدها السفير الإيطالي في : "القاهرة وروما" تربطهما علاقات تاريخية نحرص على توطيدها

مصراوي Masrawy

10:44 ص الأحد 21 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال جيامباولو كانتيبي، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، اليوم الأحد، إن هناك مشروع لإعادة تطوير وتأهيل البيت الايطالي بمحافظة بورسعيد بالشكل المناسب الذي يفيد أهل المحافظة.

وأشاد خلال كلمته على هامش توقيع بروتوكول لتطوير مبنى القنصلية الايطالية بمحافظة بورسعيد وتحويلها لمستشفى ايطالي وإعادة تأهيل وتطوير البيت الايطالي، وذلك بديوان عام المحافظة، بالجهود والتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد.

وأكد على أن وايطاليا تربطهما علاقات تاريخية ممتدة، وأن بلاده حريصة على توطيد تلك العلاقات في كافة المجالات.

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