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صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير الري لمتابعة تأهيل ترعة "التينة"

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صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير الري لمتابعة تأهيل ترعة "التينة" صور.. محافظ بورسعيد يستقبل وزير الري لمتابعة تأهيل ترعة "التينة"

مصراوي Masrawy

10:33 ص الأحد 21 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لتفقد عدد من المشروعات الجارية.

وعقد المحافظ والوزير اجتماعًا مغلقًا بديوان عام المحافظة لمناقشة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات خاصة محطات تحلية المياه وتأهيل ترعة "التينة".

ومن المنتظر أن يتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام بوغاز الجميل 1، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.

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