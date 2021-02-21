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صور.. توقيع اتفاقية تحويل القنصلية الإيطالية في بورسعيد إلى مستشفى

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صور.. توقيع اتفاقية تحويل القنصلية الإيطالية في بورسعيد إلى مستشفى صور.. توقيع اتفاقية تحويل القنصلية الإيطالية في بورسعيد إلى مستشفى

مصراوي Masrawy

10:22 ص الأحد 21 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد جيامباولو كانتيبي، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول لتطوير مبنى القنصلية الايطالية ببورسعيد وتحويلها لمستشفى ايطالي وإعادة تأهيل وتطوير البيت الايطالي.

وأكد محافظ بورسعيد على أنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المختصة طوال عام كامل للبدء في أعمال تطوير القنصلية الايطالية، والاستفادة منها لتمثل صرح طبي على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه سيجرى افتتاحها بعد 6 أشهر.

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل السفير الايطالي فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بينهما لمناقشة سبل تعزيز العلاقات وأوجه التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة.

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