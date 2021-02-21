"تعليم الوادي الجديد" ينظم مجموعات تقوية لطلاب واحة باريس

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، مواصلة قطاع التعليم بالمحافظة العمل على تنفيذ مجموعات التقوية للطلاب بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وجرى تنفيذ مجموعات تقوية لطلاب منطقة قرى الثمانين جنوب مركز باريس لتلاميذ الصف الأول الابتدائي.

أضاف النيلي، في بيان صحفي له، أن تنظيم مجموعة التقوية ينفذ مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وضمان سلامة الجميع حيث شهدت المجموعات تفاعل متميز ومنقطع النظير من جميع التلاميذ مع شرح المقاطع الصوتية وتكوين كلمات تنفيذ عدد من المسابقات البسيطة لخلق جو تنافسي بين التلاميذ.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، الشكر لجميع القائمين على العمل بمجموعات التقوية لمجهوداتهم المبذولة تجاه تنفيذ البرنامج والذي يهدف أولا وأخيرًا مصلحة الطالب وتحسين مستواه العلمي.