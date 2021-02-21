أثناء الاستحمام.. جلطة في القلب تنهي حياة طالبة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقيت طالبة مصرعها، اليوم الأحد، إثر تعرضها لجلطة في القلب أثناء الاستحمام بمنزل أسرتها، بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول "مادونا. و" 17 عامًا طالبة وتقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء استنشاق غاز أول اكسيد الكربون.

وأفاد والدها بأنه أثناء استحمام المذكورة بحمام المنزل سقطت مغشيًة عليها، ونقلها للمستشفى إلا أنها توفيت عقب وصولها، وأضاف بأنها تعاني من مرض القلب، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة أزمة قلبية نتيجة جلطة بالقلب، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.