لتفقد مشروعات تنموية.. وزير الري يزور بورسعيد اليوم

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يزور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، لتفقد عدد من المشروعات الجارية.

ويستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الري، فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع مغلق لمناقشة الأعمال الجارية بعدد من المشروعات خاصة محطات تحلية المياه وتأهيل ترعة "التينة".

ومن المنتظر أن يتضمن برنامج زيارة وزير الري: تفقد أعمال إنشاء رؤوس حجرية أمام "بوغاز الجميل 1"، وعملية تأهيل ترعة التينة جنوب بورسعيد، ومحطة معالجة صرف بحر البقر الرئيسية لتحلية المياه، ومحطة شادر عزام.