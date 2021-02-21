ترك رسالة مؤثرة لأولاده.. انتحار أب بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

أقدم أب على الانتحار بتناول حبوب حفظ الغلال المعروفة إعلاميًا بـ"الحبة القاتلة"، عقب مروره بحالة نفسية سيئة وخسارة أمواله، في واقعة شهدها مركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة.

ترك الأب لأسرته رسالة مؤثرة بجوار فراشه جاء فيها: "أنا آسف يا أولادي، أعلم أنكم ترون الآن أني غير جدير بلقب الأب، يعلم الله أن هذا القرار لم أتخذه إلا بعد فقدان الصبر والأمل، ضاقت بي الحياة ولم أتحمل تلك النظرة في أعينكم".

كان مستشفى أبوحمص، استقبل "حسن. ع. ص"، جثة هامدة إثر تعرضه لتسمم فسفوري وهبوط حاد في الدورة الدموية.

بسؤال ذويه أفادوا بتناوله حبوب حفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد أن باع المذكور منزله في القرية التي يعيش بها، لإقامة مشروع تجاري، ولكن تعرض لعملية نصب خسارة ثروته وجميع ممتلكاته.

تحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة بعد الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.