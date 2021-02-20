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محافظ جنوب سيناء: إنشاء فرع لجامعة السويس في مدينة "أبو رديس"

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محافظ جنوب سيناء: إنشاء فرع لجامعة السويس في مدينة "أبو رديس" محافظ جنوب سيناء: إنشاء فرع لجامعة السويس في مدينة "أبو رديس"

مصراوي Masrawy

10:55 م السبت 20 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق صباح اليوم السبت، في اجتماعه الذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على إنشاء فرع جامعة السويس بمدينة أبورديس.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أن فرع الجامعة يضم 4 كليات، وهم الآداب، التربية، التجارة، العلوم، وجاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بتخصيص مساحة 50 فدانًا بمدينة أبورديس لإنشاء فرع الجامعة.

قال محافظ جنوب سيناء إنه يعتبر هذا القرار تاريخيًا وإنجازًا يضاف لإنجازات الرئيس عبد الفتاح ، الذي قرر تنمية شبه جزيرة سيناء، والتنمية لن تتحقق سوى بالتعليم.

وأكد أن المحافظة بحاجة إلى جامعة حكومية، خاصة أن جامعة الملك سلمان بالمصروفات ولا يستطيع الكثير من أولياء الأمور تحمل هذه المصروفات، إضافة إلى تكبدهم مصروفات إقامة أبنائهم في المدن الجامعية، عند التحاقهم بالجامعات الحكومية خارج المحافظة، لذلك كان هناك مطلبًا جماهيريًا بإنشاء جامعة حكومية.

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