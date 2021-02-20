صور.. إحباط محاولة تهريب ألفي قطعة ملابس في ميناء نويبع البحري

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الجمرك، محاولة تهريب 1917 قطعة ملابس جاهزة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم (207) لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975 .

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على العبارة أيلة القادمة من الأردن، وتلاحظ خلال التفتيش وجود عدة لفائف بلاستيكية محزمة بلاصق بلاستيك دون أن يتقدم أحد لأخذها.

وجرى تشكيل لجنة جمركية لجرد اللفائف، وتبين أن بعض اللفائف البلاستيكية المحزمة باللاصق البلاستيك مدون عليها اسم الراكب "م . أ . أ" بها 938 قطعة ملابس جديدة ومتنوعة، وبعض اللفائف الأخرى مدون عليها اسم الراكب "م . م . ع" و بها 777 قطعة ملابس جاهزة جديدة ومتنوعة.

وبلغت قيمة التعويضات المستحقة على الراكب الأول 53662 جنيه ، بينما بلغت قيمة التعويضات المستحقة على الراكب الثاني 43927 جنيه .

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقم 2 و3 لسنة 2021.