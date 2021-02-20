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"مجتمع رقمي آمن".. الأقصر تشارك في مبادرة وزارة الاتصالات

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"مجتمع رقمي آمن".. الأقصر تشارك في مبادرة وزارة الاتصالات "مجتمع رقمي آمن".. الأقصر تشارك في مبادرة وزارة الاتصالات

مصراوي Masrawy

09:52 م السبت 20 فبراير 2021

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر عن مشاركتها في مبادرة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "مجتمع رقمي آمن" بالتعاون مع شركة CISCO العالمية فى مجال الأمن السيبرانى، بهدف تمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة من خلال آلية التعلم الذاتي.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية المصرية للتحول الرقمي لكافة مؤسسات الدولة وفى ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات جسيمة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة، وكذلك ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات ومواقع الدفع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة هي منحة مجانية تتيح محتوي تعليمي تفاعلى ويمكن للمتدرب إختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المُتاحة بالمبادرة بالإضافة إلى حصول المُتدرب على شهادة من كبري الشركات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات تؤهلهم لسوق العمل.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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