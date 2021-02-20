"مجتمع رقمي آمن".. الأقصر تشارك في مبادرة وزارة الاتصالات

مصراوي Masrawy
09:52 م السبت 20 فبراير 2021
الأقصر - محمد محروس:
أعلنت محافظة الأقصر عن مشاركتها في مبادرة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "مجتمع رقمي آمن" بالتعاون مع شركة CISCO العالمية فى مجال الأمن السيبرانى، بهدف تمكين جميع فئات المجتمع المصري من الاستخدام الآمن للإنترنت والتعرف على العلوم الحديثة للبيانات وإنترنت الأشياء والبرمجة من خلال آلية التعلم الذاتي.
يأتى ذلك في إطار استراتيجية الحكومة المصرية للتحول الرقمي لكافة مؤسسات الدولة وفى ظل انتشار الجرائم الإلكترونية والقرصنة واختراق البيانات ووجود تهديدات وتحديات جسيمة نحو تأمين قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بكافة قطاعات الدولة، وكذلك ضرورة إلمام المواطن بالمعرفة الأساسية نحو تأمين البيانات الشخصية أثناء التعامل مع المواقع الإلكترونية مثل مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات ومواقع الدفع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن تلك المبادرة هي منحة مجانية تتيح محتوي تعليمي تفاعلى ويمكن للمتدرب إختيار أكثر من مسار تدريبي من المسارات المُتاحة بالمبادرة بالإضافة إلى حصول المُتدرب على شهادة من كبري الشركات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات تؤهلهم لسوق العمل.