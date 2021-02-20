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مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

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مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصراوي Masrawy

09:23 م السبت 20 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت عروس مصرعها بعد يوم من زفافها في إحدى قرى مركز بني سويف، وأصيب زوجها، باختناق نتيجة تسرب الغاز من سخان المنزل.

تلقت مديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة، بوصول "هناء.م"، مقيمة بقرية ابشنا التابعة لمركز بنى سويف، جثة هامدة، وزوجها "عبدالله أ"، مدرس، في حالة حرجة، إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة عروس جديدة جرى زفافها أمس الجمعة، وأنها لقيت مصرعها مختنقة بالغاز، وزوجها مصاب.

وأضافت التحريات أن العروسان احتفلا بزفافهما مساء أمس الجمعة، وعندما توجه الأهل إلى مسكنهما صباح اليوم السبت، فوجئوا بعدم رد أي منهما، وبعد عدة محاولات قاموا بكسر باب الشقة، فعثروا عليهما داخل الحمام، حيث تبين وفاة العروسة وإصابة العريس بالاختناق.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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