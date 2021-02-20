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القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة

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القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

09:20 م السبت 20 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اليوم السبت، القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش"، منتج مسلسل دينا الشربيني الجديد، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تزوير.
تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية، بضبط المنتج التليفزيوني محمد مشيش، في حملة لتنفيذ الأحكام، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك في القضية رقم 23984 لعام 2018 التابعة لجنايات قسم شبرا الخيمة، صدر فيها حكم غيابي عليه بالسجن 3 سنوات، وكان وقتها خارج .
و"مشيش" هو منتج سوري، أنتج من قبل عددا من الأعمال المصرية الضخمة والناجحة مثل "جراند أوتيل" و"هذا المساء" و"لا تطفئ الشمس" و"ونوس" و"السيدة الأولى" و"ليالي أوجيني" و"زي الشمس" و"حلاوة الدنيا" و"طريقي" و"أهو ده اللي صار"، والعديد من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا سواء جماهيريا أو نقديا، من إنتاج شركته I production.

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