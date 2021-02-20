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"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة

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"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة "سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة

مصراوي Masrawy

09:15 م السبت 20 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:
كشف محمد شبانة، مؤسس مجموعة "غواصين الخير"، اليوم السبت، تفاصيل العثور على جثمان ماهر جابر خله عبيد، أحد ضحايا لنش التوكيل الملاحي الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد، وعلى متنه 5 أشخاص، على شواطئ رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
وأشار "شبانة" إلى أن فريق غواصين الخير فى قطاع غزة عثروا على حقيبة على ساحل رفح بها مستندات شخصية لـ"ماهر نخلة" الضحية الثانية فى لانش بورسعيد الغارق، إذ ألقت بها المياه على الشاطئ.
وأوضح أن فريق الغواصين بقيادة الكابتن ماهر أبو مرزوق، قاموا بالنزول للمياه والغوص فيها، ووجدوا الجثمان طافيًا على المياه على بعد كيلو ونصف الكيلو من الساحل، وجرى الإتصال بالجهات المعنية وانتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى أبو يوسف ثم تسليمه للجهات المصرية ووصل مستشفى العريش ومن بعدها نقله إلى بورسعيد.
وأكد على أن غواصين الخير المتطوعين ما يزالون يواصلون البحث عن الجثامين الثلاثة الآخرين خاصة في قطاع غزة، مضيفا: "إذا كان الضحايا مرتدين سترة النجاة فإنه من المحتمل وجودهم خارج اللانش الغارق وبالتالي تنقلهم الأمواج باتجاه الرياح إلى غزة دون المرور على ساحل سيناء، ولكن إذا كانوا غير مرتدين سترة فإن هناك احتمال وجود الجثامين فى اللنش، وإنه حسب العمق يوجد اللنش على بعد 15 مترًا من الحادث أو أبعد إلى 50 مترًا حسب سرعة الرياح".
وتأسست مجموعة غواصين الخير في عام 2012 بعد اتصال شاب غريق في مركز نجع حمادي في قنا بمحمد شبانة لانتشال الجثمان، وبدأ الجروب ينتشر بعد ذلك ويشارك فيه غواصون من 14 دولة عربية لا يتقاضون أجرًا.

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