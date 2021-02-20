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محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش

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محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش

مصراوي Masrawy

09:12 م السبت 20 فبراير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم:

تفقد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، شوارع مدينة العريش في إطار جولاته الميدانية وتفقد الشوارع والميادين للاطمئنان على عودة مظاهر الحياة الى طبيعتها عقب الظروف الجوية المتقلبة خلال الأيام الماضية.

شملت الجولة "شارع الجيش والساحة وجسر الوادي" وبعض المناطق ومرافق الخدمات بالعريش، وذلك لمتابعة سير الحركة بها وتيسير حركة المواطنين والسيارات بعد إزالة الآثار الناتجة عن الظروف الجوية السيئة والأمطار خلال الأيام الماضية.

رافق المحافظ، خلال الجولة، المهندس ناجي إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، حيث تفقد عمليات التطوير الجارية في مدينة العريش ضمن مشروع التطوير الذي جرى افتتاح مرحلته الأولى فى أكتوبر الماضى.

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