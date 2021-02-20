براءة متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا طالبًا في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت فى القضية رقم 8771 لسنة 2020 جنايات مركز المنصورة والمقيدة برقم 1365 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة ببراءة "ال.م"، 58 عاما، والمؤبد لنجليه "ر"، 30 عاما، عامل، و"م"، 33 عاما، و"إ.أ.ح" 36 عامًا، لاتهامهم بقتل "كريم.ع"، 15 عامًا ابن قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية وذلك أثناء لهوه أمام منزله في شهر مايو من العام الماضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشار أحمد لطفي حسانين، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبى، يوسف عاطف لبيب، وكيل النائب العام.

كانت المحكمة استأنفت اليوم نظر القضية، إذ استمعت إلى مرافعة الدفاع ومحامي أسرة المجنى عليه، وطالب محمد حسين نبيل محامي المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقا لأنهم قاموا بارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والترصد.

وقالت حنان عبد الله السيد، والدة المجنى عليه "أنا كنت عاوزاهم يُعدموا في ميدان عام لأنهم حرموني من ابني وقتلوه قدام عنيا إزاى ياخد ابوهم براءة وهما مؤبد، الحكم عمره ما يشفي غليلى في موت ضنايا أنا بثق في القضاء المصري العادل ولكنى بطالب بالنيابة العامة تعمل نقض على الأحكام مش هيشفي غليلى غير الاعدام ليهم الأربعة".

تابعت قائلة "لن أنسى أبدا يوم الواقعة ابنى كان بيلعب هو وولاد عمه وصاحبه في الشارع فخرج جارنا القاتل يسبهم وطلب منهم أنهم يبعدوا عن بيته لأنهم عاملين دوشة إلا أننى فوجئت عندما عاد ابنى ليبحث عن تليفونه اللى وقع منه أمام منزل القاتل بخروجه هو وأولاده، وتعدوا على ابنى وصاحبه بوحشية وقتلوه قدام عنيا".

تعود الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضى عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، بمصرع طالب داخل قرية البقلية وإصابة زميل له على يد جيرانهم.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "كريم.ع" 16 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادى نتيجة طعنة نافذة بالرقبة بسلاح أبيض وإصابة زميله، وتبين أن المجني عليه كان يلعب أمام منزل المتهمين بقرية البقلية مع زميله المصاب وأولاد عمه وبعد مطالبة الجاني للمجني عليه وزميله بالكف عن اللعب وترك المكان نشبت مشادة بينهم.

جرى ضبط المتهمين وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات التي أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين، بتاريخ 27 مايو 2020 بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية قتلوا المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء "سكاكين وشومة" وتربصوا بالمجنى عليه منتظرين قدومه وما إن ظفروا به حتى قام المتهمون بالتعدي عليه بالضرب بأن كالوا له طعنتين نافذتين بالصدر من الناحية اليسرى باستخدام الأسلحة البيضاء سالفة الذكر حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثوا به اصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات كما حازوا وأحزروا أسلحة بيضاء "سكاكين وشومة" بدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.