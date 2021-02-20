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صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ

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صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

08:42 م السبت 20 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة"، اليوم السبت، حضوريًا بمعاقبة تاجر فاكهة، يقيم بمدينة بلطيم، بالسجن المشدد 6 أعوام، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ما أسند إليه، ومصادرة الأسلحة النارية، والذخائر، وجوهر الهيروين المخدر المضبوطين معه، وذلك لاتهامه بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر، والأسلحة، والطلقات النارية بدون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وعصام خليفة، وسكرتارية محمد خليفة، ومحمد صبحي، وبحضور محمد العجمي، وكيل النيابة وذلك في أحداث القضية رقم 14612 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1692 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.
تعود التفاصيل إلى يوم 17 أغسطس 2019، بدائرة مركز شرطة البرلس، أحرز المتهم "أمير.ف.م.م"، 38 عامًا، تاجر فاكهة، بقصد الإتجار في جوهر الهيروين المخدر، وإتجاره في أسلحة نارية مششخنة لا يجوز الترخيص بحيازتها "بندقية آلية"، والإتجار بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش".
كما أتهم بإحرازه بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش"، وإحرازه ذخائر عبارة عن 50 طلقة لسلاح آلي، يستعمل على الأسلحة النارية المذكورة، واتجر بغير ترخيص في تلك الذخائر.

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