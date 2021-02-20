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قافلة طبية مجانية في "قرية الشركة 55" بالوادي الجديد

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قافلة طبية مجانية في "قرية الشركة 55" بالوادي الجديد قافلة طبية مجانية في "قرية الشركة 55" بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

08:41 م السبت 20 فبراير 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تنظيم قافلة طبية مجانية ابتداء من بعد غٍد الإثنين ٢٢ فبراير ولمدة يومين، بقرية الشركة ٥٥ بمركز الخارجة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

أوضح الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأهابت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، بجميع المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامتهم الشخصية.

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