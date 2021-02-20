منطقة لوجستية على مساحة 10 آلاف فدان في الوادي الجديد

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بالوزارة، اليوم السبت، توقيع عقد شراكة بين الوزارة والمحافظة وشركة أورانج بي جلوبال اليونانية الأوروبية المتخصصة في زراعة الموالح، لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة (زراعية -صناعية -تجارية) على مساحة 10 آلاف فدان كمرحلة أولى.

يعد ذلك أول الاستثمارات الأجنبية على أرض المحافظة وبالشراكة مع البنك الزراعي المصري، وشركة الريف المصري.

قال الزملوط، في بيان صحفي له، اليوم السبت، إن المشروع يشمل استصلاح وزراعة ١٠ آلاف فدان بالموالح "البرتقال-الليمون - جريب فروت – ماندرين - رمان – فراولة – طماطم" وبعض الأعشاب، وفقاً لطبيعة الاراضي، وإنشاء مصانع لتحويل هذه المنتجات الى عصائر وتصديرها للخارج باستثمارات تقدر ب ملياري جنيه.

أوضح الزملوط، أن المنطقة ستتضمن إنشاء مصانع ومحطات تصدير بالمحافظة، مما يعزز حجم الصادرات المصرية بالعملات الأجنبية، ويساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة. مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المستهدفة من المشروع تبلغ 50 ألف فدان.