"سرنجة وتذكرة هيروين".. التحريات تكشف تفاصيل العثور على جثة شاب في بنها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت تحريات إدارة المباحث الجنائية، بمديرية أمن القليوبية، في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مدرسة الشيماء، بمنطقة الفلل ببنها، عن العثور على "سرنجة وتذكرة هيروين" بجوار جثة المجني عليه، يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية.

وبينت التحريات، أن المتهم لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة، أدت لوفاته، حيث تبين وجود آثار حقن في منطقة الذراع والبطن، وبإجراء الفحص عن هوية المتوفى تعرف عليه والده "ا.م" 57 عاما، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من الرائد أحمد حمدى، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بالعثور الأهالي على جثة شاب مرتدي جميع ملابسه، وبجانبه حقنة "سرنجة"، وملقى بجوار مدرسة الشيماء دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، إذ تبين أن الجثة للشاب "ط. م" 32 عاما، وحُرر محضر بالواقعة ، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أمرت نيابة قسم ثان بنها، بإشراف المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات شمال بنها، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الشاب، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.