مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب والدهما في حادث تصادم دراجة آلية كانوا يستقلونها مع سيارة ربع نقل، وأخرى نصف نقل، أمام مدخل قرية كفر عامر على طريق "بنها - كفر شكر".

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بوقوع حادث تصادم أمام قرية كفر عامر على طريق "بنها - كفر شكر".

انتقل المقدم محمد عماد رئيس المباحث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وأخرى نصف، ودراجة آلية "موتوسيكل"، يستقلها "أ.م.م" 33 عامًا، مصاب، وزوجته "س.ع" 25 عامًا مصابة، وأولادهما "رودينة" 5 سنوات، و"مالك" عام واحد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.