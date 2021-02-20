محافظ الوادي الجديد يستعرض مشروع "الإنتاج الزراعي" بالتعاون مع الجامعات المصرية

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شارك اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

قدم المحافظ عرضًا فيه تخصيص مساحة 200 فدان لكل جامعة كمرحلة أولى من إجمالي ١٠٠٠ فدان مستهدف تخصيصها لكل جامعة؛ وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمحافظة، لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي، وذلك لزيادة إنتاج الفدان من المحاصيل الاستراتيجية.

كما استعرض أهم المشروعات والمبادرات التي تم تنفيذها بالمحافظة والتيسيرات التي تقدمها المحافظة لخلق مناخ جاذب للاستثمار ودفع عجلة التنمية.