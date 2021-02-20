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بسبب "والده".. طالب يُنهي حياته شنقًا في سوهاج

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بسبب "والده".. طالب يُنهي حياته شنقًا في سوهاج بسبب "والده".. طالب يُنهي حياته شنقًا في سوهاج

مصراوي Masrawy

05:39 م السبت 20 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أقدم طالب على الانتحار باستخدام حبل علقه في سقف منزل أسرته، اليوم السبت، بناحية قرية أم دومة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء جلال أبو سيحلي، نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الشمال بانتحار طالب دائرة مركز طما.

تبين من التحريات انتحار "عبدالرحمن.م" 18 عامًا طالب في الصف الثالث الثانوي التجاري عن طريق تعليق بحبل في سقف منزل أسرته، بسبب الخلافات الأسرية وتضييق والده عليه.
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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