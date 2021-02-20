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صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط في أسيوط

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صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط في أسيوط صور.. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط في أسيوط

مصراوي Masrawy

05:36 م السبت 20 فبراير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط، الرابط بين طرق "الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي والزراعي" بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

محور ديروط يجري تنفيذه بطول 15.6 كيلومتر وعرض 21 مترًا، ويتكون من 5 كباري و7 أنفاق، منها كوبري على النيل بطول 1000 متر، وكوبري على السكة الحديد بطول 630 مترًا، أعلى طريق أسيوط سوهاج الزراعي، وسكة حديد "القاهرة- أسوان" وترعة الإبراهيمية.

جرى تنفيذ خوازيق في النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى، فضلًا عن عمل المجسات لمسار المحور.

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