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صور.. تطعيم وكيل وزارة الصحة في الشرقية بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

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صور.. تطعيم وكيل وزارة الصحة في الشرقية بالجرعة الثانية من لقاح كورونا صور.. تطعيم وكيل وزارة الصحة في الشرقية بالجرعة الثانية من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

05:33 م السبت 20 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تلقى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، الجرعة الثانية من لقاح المستجد، وذلك داخل مستشفى الصدر بالزقازيق.

وبدأت الفرق الطبية للتطعيمات مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء الماضي، تطعيم الفرق الطبية ممن سبق تلقيهم الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا المُستجد، بالجرعة الثانية من اللقاح، وذلك بعد مضى 2ض يومًا على تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جرى تطعيم 186 فرد من الكوادر الطبية بجامعة الزقازيق، وأن إجمالي الفرق الطبية التي جرى تطعيمها بلقاح كورونا بمستشفيات "فاقوس النموذجي – حميات فاقوس – حميات الزقازيق – صدر الزقازيق" بلغ 557 فردًا من كتائب الجيش الأبيض.

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