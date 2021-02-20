تجاوزت مليار جنيه.. رئيس "القناة للكهرباء" ومحافظ الشرقية يناقشان الاستثمارات المنفذة بالمحافظة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، قطاعات الشرقية؛ حيث استهل زيارته بعقد لقاء مع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص محافظة الشرقية.

وعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، خلال اللقاء، حجم الاستثمارات التي قامت الشركة بتنفيذها من خطط الإحلال والتجديد والتوسعات، والتي تجاوزت في محافظة الشرقية مليارًا و٢٥٠ مليون جنيه.

واستعرض السيد أيضًا الأعمال التي تقوم بها الشركة الآن في كل مدن المحافظة، والتي كانت لها مردود إيجابي على المواطنين بمحافظة الشرقية، وكان أبرز نتائجها القضاء نهائيًّا على الاختناقات وتوفير الطاقة الكهربائية وبجودة عالية في محافظة الشرقية.

وأكد رئيس الشركة أنه تم إنشاء أكثر من ٢٠ موزعًا جديدًا بكل مدن المحافظة، كما تم إحلال وتجديد الشبكات وتركيب أكثر من ألف محول بالمحافظة.

وطالب رئيس الشركة محافظ الشرقية بضرورة التدخل وتسهيل التصاريح اللازمة من الطرق أو السكة الحديد؛ حتى تنتهي الشركة من تنفيذ كل المشروعات داخل محافظة الشرقية.

وتوجه رئيس الشركة والمرافقون له لزيارة قطاعات الشرقية للقاء القيادات والعاملين بها؛ حيث تمت مناقشة كل الموضوعات ووضع الحلول لها مع تأكيد ضرورة تنفيذ كل خطط الإحلال والتجديد والتوسعات، وكذلك ضرورة التأكد من عزل كل الشبكات بالعزب والقرى وكذلك المرور الدوري من رؤساء الهندسات على كل الشبكات، والتأكد من صلاحية جميع الأعمدة وتغيير التالف منها فورًا، وكذلك ضرورة التأكد من اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كل الأعمال وكذلك ضرورة تشكيل فرق لتنشيط ومتابعة التحصيل حتى تفي الشركة بالتزاماتها وكذلك تفعيل وتنشيط عمل الضبطية القضائية.

وطالب السيد أيضًا بضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة الدورية وتنفيذها بكل دقة، وكذلك أيضًا ضرورة حسن استقبال المواطنين والعمل على إنهاء مصالحهم فورًا.