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الآن.. "مياه القاهرة" تعلن قطع الخدمة عن 16 منطقة لمدة 10 ساعات

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الآن.. "مياه القاهرة" تعلن قطع الخدمة عن 16 منطقة لمدة 10 ساعات الآن.. "مياه القاهرة" تعلن قطع الخدمة عن 16 منطقة لمدة 10 ساعات

مصراوي Masrawy

04:51 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن تم البدء الان في أعمال البيان الخاص ببعض مناطق الزيتون ومصر الجديده ولمدة 10 ساعات من الآن.

وكانت الشركة أعلنت في بيان سابق، قطع الخدمة عن عدة مناطق بالزيتون ومصر الجديدة.

وقالت الشركة، في بيانها السابق، إنه نظرًا لقيامها بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن المناطق التالية:

- منطقة الزيتون: (شارع الكابلات- عزبة مرسي خليل- مساكن الأميرية- شارع المطرية- شارع الصحة- ميدان النعام- شارع ترعة الجبل الغربي).

- الجديدة: (شارع السباق- شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته- شارع أسوان- شارع هارون- ميدان الإسماعيلية- روكسي ومتفرعاته- شارع الأهرام ومتفرعاته- الاتحادية- قصر البارون).

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة على أن توفر سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق تلك المناطق يمكن الاتصال بها عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

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