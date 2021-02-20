مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي شخص مصرعه وأصيب 2 على إثر تصادم سيارة بموتوسيكل بالطريق الفرعي بين مدينة بني عبيد، وقرية ميت فارس في الدقهلية.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بني عبيد، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين على الطريق الفرعي بين بني عبيد بقرية ميت فارس.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد الى مكان الحادث، وتبين مصرع قائد الدراجة أمين محسن، وإصابة مرافقه صلاح أمين، 26عامًا، سمكري، باشتباه نزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، ومرافق قائد السيارة ويدعى أحمد عطا الله محمد، 36عامًا.

جرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، والمصابين إلى المستشفى.

حرر عن ذلك المحضر رقم 689/2021 جنح مركز شرطة بني عبيد، وجاري العرض على النيابة العامة.