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كان يتوضأ.. مصرع عامل غرقًا في ترعة بالدقهلية

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كان يتوضأ.. مصرع عامل غرقًا في ترعة بالدقهلية كان يتوضأ.. مصرع عامل غرقًا في ترعة بالدقهلية

مصراوي Masrawy

04:45 م السبت 20 فبراير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

لقي عامل مصرعه غرقًا بترعة البحر الصغير أمام قرية الريدانية التابعة لمدينة المنصورة، أثناء إقدامه على الوضوء، بعدما انزلقت قدميه في المياه.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال،مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة، بوجود جثة طافية بمياه ترعة البحر الصغير أمام قرية الريدانية.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى المكان، وتبين أن المتوفى يدعى عبدالهادي أحمد الحديدي، 43 عامًا، عامل تريكو ومقيم قرية سلامون القماش ويرتدي ملابسه كاملة ولاتوجد به ثمة إصابات ظاهرية.

بسؤال شقيقه "ياسر" أكد أن شقيفة اعتاد ممارسة المشي على طريق (المنصورة- دكرنس)، الموازي للترعة، ورجح انزلاق قدمه أثناء الوضوء وسقوطه بها ولعدم إجادته السباحة توفي غرقًا، ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته.

وأكد تقرير مفتش الصحة، عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولاتوجد شبهة جنائية.

حرر عن ذلك المحضر رقم 1688/2021 إداري مركز شرطة المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.

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