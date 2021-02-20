العثور على جثة متحللة بشاطئ بلطيم في كفر الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

عثر صياد بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم السبت، على جثة متحللة بشاطئ قرية الزهراء التابعة لمدينة بلطيم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة البرلس، بلاغًا بعثور أحد الصيادين، على جثة متحللة مجهولة قذفتها أمواج البحر المتوسط بشاطئ قرية الزهراء، التابعة لبلطيم، ولا توجد أي بيانات تثبت هويتها.

انتقلت قوة من مركز شرطة البرلس، إلى شاطئ قرية الزهراء، محل الواقعة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى برج البرلس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.