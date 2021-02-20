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محافظ الفيوم يوجه بحصر أصول الدولة للاستفادة منها

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محافظ الفيوم يوجه بحصر أصول الدولة للاستفادة منها محافظ الفيوم يوجه بحصر أصول الدولة للاستفادة منها

مصراوي Masrawy

04:20 م السبت 20 فبراير 2021

الفيوم– حسين فتحى:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدير المديرية المالية، بتشكيل فريق عمل رقابي لموارد الصناديق الخاصة بمجالس المدن، وإعداد تقرير نصف شهري يعرض على كل رئيس مدينة، يوضح أصول كل وحدة محلية والموارد ومصادر الدخل والمستهدف وجهه الصرف.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الفيوم، ومدير عام المديرية المالية، والمراقب المالي بالديوان العام للمحافظة، ومدير التنمية بالديوان العام للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومراقبي المالية بمجالس المدن ومسئولي الإيرادات بمجالس المدن.

وذكرت المحافظة، أن الهدف من اللقاء هو مراجعة المتحصلات الشهرية الخاصة بمجالس المدن، بالإضافة إلى آليات تعظيم موارد المحافظة، وحصر الأصول المستغلة وغير المستغلة وكيفية الاستفادة القصوى منها، والتأكيد على ضرورة العمل من خلال الفريق الواحد وتضافر الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات.

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